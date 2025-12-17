Un corte de luz afectará a más de veinte barrios carlospacenses

Un corte de luz está previsto para este jueves 18 de diciembre y afectará a más de veinte barrios de la ciudad de Villa Carlos Paz. La restricción fue anunciada en las últimas horas por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Según se infiormó desde EPEC, realizarán tareas de mantenimiento y mejoras de 5:30 a 7:30 hs.

Se verá restringido el servicio de energía en el Centro Nuevo, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Centro Viejo, Villa Domínguez, Villa Suiza, El Saladillo, La Quinta (1ª, 2ª y 3ª sección), Villa del Lago, Carlos Paz Sierras, Playa Perelli y el Camino de las 100 Curvas.