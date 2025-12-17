Vacunación contra el dengue en Carlos Paz: lo que tenés que saber

La vacuna contra el dengue ya se encuentra disponible en la ciudad de Villa Carlos Paz y las dosis se colocan en el Hospital Sayago. A partir del 4 de diciembre, la Provincia de Córdoba amplía la vacunación (que comenzó en octubre) para el grupo etario de 15 a 17 años, y que ahora abarca a personas de 15 a 59 años.

La campaña está destinada a personas de 15 a 59 años, con asistencia en forma voluntaria, independientemente si han padecido o no dengue; personal de salud y fuerzas de seguridad y personas de 4 a 15 años (solo con la notificación registrada en CIDI).

La vacunación se realiza de manera gratuita, de lunes a viernes, de 8:00 a 18 horas, por orden de llegada en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y para acceder a la aplicación, se solicita concurrir con DNI.

De esta manera, el municipio refuerza su compromiso con la prevención y el cuidado de la salud pública, acercando a vecinos y vecinas una herramienta fundamental para reducir riesgos frente a esta enfermedad.