Valle Hermoso avanza en un acuerdo con BioCBA para promover la economía circular

El Distrito Tecnológico de Valle Hermoso dio un paso significativo en materia de desarrollo sostenible tras visitar la Escuela de Economía Circular de BioCBA, una iniciativa que propone repensar los modelos de producción, educación y cuidado ambiental desde una mirada innovadora e integral.

Durante el encuentro, los representantes locales conocieron de primera mano el trabajo que se realiza en el espacio, orientado a la formación, la reutilización de recursos y la generación de proyectos con impacto social y ambiental. La experiencia permitió intercambiar ideas y analizar posibles adaptaciones de estos modelos en el ámbito local.

A partir de esta visita, comenzaron las gestiones para la futura firma de un convenio entre el Municipio de Valle Hermoso y BioCBA, con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas vinculadas a la economía circular, la capacitación y el desarrollo sostenible.

Desde el Distrito Tecnológico destacaron la importancia de sumar experiencias que aporten nuevas herramientas y conocimientos, y que preparen a la comunidad para afrontar los desafíos productivos y ambientales del presente y del futuro.