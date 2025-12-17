Villa Giardino sigue sin parada del Tren de las Sierras por la usurpación del andén

La localidad de Villa Giardino continúa sin contar con la parada del Tren de las Sierras debido a la usurpación del antiguo andén, una situación que impide el ingreso del servicio ferroviario y obliga a que la formación pase de largo por la zona.

Desde la comunidad señalan que la falta de acuerdos entre las autoridades locales y Trenes Argentinos mantiene a la estación fuera de funcionamiento, lo que derivó en la suspensión del servicio en la localidad. Ante la ausencia de respuestas concretas, vecinos iniciaron una campaña de recolección de firmas para exigir gestiones que permitan recuperar la parada.

El reclamo fue elevado al intendente Jorge Soria, al Concejo Deliberante y al legislador departamental Walter Gispert, con el objetivo de que intercedan ante Trenes Argentinos y la Secretaría de Transporte de la Nación para destrabar el conflicto y restablecer el servicio ferroviario.

Vecinos destacaron que, en otras localidades del mismo ramal —como Bialet Massé, Santa María, Molinari y Huerta Grande—, situaciones similares pudieron resolverse mediante acuerdos que permitieron liberar los andenes y garantizar la detención del tren.

Al respecto, el intendente Jorge Soria confirmó que el municipio tomó conocimiento del reclamo vecinal y mantuvo diálogo con las personas que ocupan el apeadero. No obstante, explicó que el caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia Federal, ya que los ocupantes cuentan con representación legal, lo que ha generado demoras en su resolución.

“El problema perjudica a Villa Giardino porque el tren aportaría al turismo y facilitaría el traslado de los vecinos hacia Córdoba”, señaló el jefe comunal. Además, aseguró que, una vez resuelta la situación judicial, el municipio destinará fondos para poner en valor la estación y adecuarla para recibir nuevamente a los pasajeros del Tren de las Sierras.