Avanza la recuperación del Camino de los Túneles con una habilitación parcial al tránsito

El gobernador Martín Llaryora encabezó la habilitación parcial del tránsito vehicular en el Camino de los Túneles de Taninga, sobre la Ruta Provincial 28, en el departamento Pocho, luego de la finalización de una primera etapa de obras de emergencia destinadas a reforzar la seguridad vial.

En esta instancia, ya se encuentra habilitado el recorrido comprendido entre los túneles 1 y 3, un sector que había sido afectado por riesgos de desmoronamiento a raíz de las condiciones climáticas, el tipo de terreno y los incendios registrados en la zona, que comprometieron la estabilidad natural del macizo rocoso.

“Es una de las obras más importantes en su tipo en la Argentina. No solo la reparamos y la pusimos en condiciones, sino que en muchos tramos hicimos refuerzos totalmente nuevos”, afirmó Llaryora durante el acto.

El mandatario provincial remarcó que la intervención no solo mejora la circulación y la seguridad de quienes transitan la ruta, sino que también fue pensada para potenciar el desarrollo turístico del noroeste cordobés. En ese sentido, destacó la construcción de un nuevo mirador, una rotonda que propone “una nueva experiencia” para los visitantes y un puente que permite resolver dificultades históricas de conectividad en la zona.

“Esta es la posibilidad de que todo el noroeste, especialmente en este sector maravilloso, tenga la infraestructura necesaria para crecer, producir y generar más trabajo”, sostuvo el gobernador, quien además subrayó que la mejora en la conectividad tendrá un impacto positivo en el acceso a la salud para las comunidades de la región.

Las obras ejecutadas incluyeron la estabilización de laderas mediante enmallados reforzados con cables de acero y anclajes especiales, la instalación de barreras dinámicas de protección —entre ellas la más alta del país— y la construcción de defensas metálicas y de hormigón. También se colocaron geotextiles, drenes y mallas metálicas para la contención de derrumbes, además de trabajos complementarios como hidrosiembra y técnicas de protección de taludes.

Como parte del proyecto, se construyó un nuevo mirador turístico, un retorno en el túnel 3 y se pavimentó el acceso a la Escuela IPEM 348 – Anexo Las Palmas.

El jefe comunal de Las Palmas valoró la importancia de esta primera etapa y agradeció al gobierno provincial por la concreción de la obra. “No solo implica mayor seguridad, sino que se convierte en un nuevo atractivo turístico para nuestra región”, expresó.

Los trabajos fueron ejecutados por la Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con una inversión total de 9.057 millones de pesos. Entre los datos destacados se encuentran más de 20.350 metros cuadrados de estabilización de taludes y 9.000 metros lineales de perforaciones.

Los Túneles de Taninga constituyen una obra emblemática de la ingeniería vial cordobesa y un corredor estratégico tanto para los habitantes del oeste provincial como para el turismo, gracias a su paisaje de volcanes apagados, capillas del siglo XVIII, puentes y cinco túneles con vistas a los llanos riojanos. Con estas mejoras, el Estado provincial avanza en la consolidación de una vía más segura, integrada y preparada para el desarrollo del oeste cordobés.