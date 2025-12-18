Caputo redobló la apuesta contra los intendentes por las tasas municipales

El ministro de Economía, Luis Caputo, redobló la apuesta contra los intendentes y pidió que se difunda el listado de tasas e impuestos que se cobran en las municipalidades.

“Mientras desde el gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de 15 mil millones de dólares al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo”, señaló el ministro en redes sociales.

Caputo afirmó: “Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan pagando el costo de administradores irresponsables. Démosle todos la importancia que se merece a este tema”.

El Gobierno publicó ayer un mapa interactivo donde se detallan las tasas y los impuestos que se cobran en los distintos municipios del país.