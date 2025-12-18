¿Cómo será el recorrido de Papá Noel por las calles de Carlos Paz?

La magia de la Navidad se enciende con la recorrida que Papá Noel realizará por la ciudad de Villa Carlos Paz. La iniciativa es impulsada por los bomberos voluntarios junto a la cafetería «Mr.Coffee» y está prevista para el próximo sábado 20 de diciembre, en el horario de 18 a 21 horas.

La caravana estará caracterizada por la alegría, la música y el espíritu navideño.

La salida está prevista a las 18,30 horas desde el cuartel de bomberos y continuará hasta la costanera, Avenida Illia esquina Jerónimo Luis de Cabrera, donde se arribará alrededor de las 19:15 hs. Posteriormente, avanzará hasta la Plazoleta del Cucú (Bv. Sarmiento esq. Cassaffousth) a las 19:45 hs y luego llegará a la peatonal de 9 de Julio y San Martín).

El gran cierre está previsto a las 20:30 hs. en Mr. Coffee, ubicada en Las Heras y Los Artesanos.

Se anuncia un espacio navideño con música en vivo, buzón de cartas y la posibilidad de conocer a Papá Noel.