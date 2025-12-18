Se enciende el espíritu navideño
¿Cómo será el recorrido de Papá Noel por las calles de Carlos Paz?Una jornada mágica se vivirá el próximo sábado 20 de diciembre de 18 a 21 horas.
La magia de la Navidad se enciende con la recorrida que Papá Noel realizará por la ciudad de Villa Carlos Paz. La iniciativa es impulsada por los bomberos voluntarios junto a la cafetería «Mr.Coffee» y está prevista para el próximo sábado 20 de diciembre, en el horario de 18 a 21 horas.
La caravana estará caracterizada por la alegría, la música y el espíritu navideño.
La salida está prevista a las 18,30 horas desde el cuartel de bomberos y continuará hasta la costanera, Avenida Illia esquina Jerónimo Luis de Cabrera, donde se arribará alrededor de las 19:15 hs. Posteriormente, avanzará hasta la Plazoleta del Cucú (Bv. Sarmiento esq. Cassaffousth) a las 19:45 hs y luego llegará a la peatonal de 9 de Julio y San Martín).
El gran cierre está previsto a las 20:30 hs. en Mr. Coffee, ubicada en Las Heras y Los Artesanos.
Se anuncia un espacio navideño con música en vivo, buzón de cartas y la posibilidad de conocer a Papá Noel.