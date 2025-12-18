Cosquín entrega los Premios Lito Brey 2025 a deportistas e instituciones

La Municipalidad de Cosquín llevará adelante el próximo lunes 22 de diciembre, desde las 20.30, la ceremonia de entrega de los Premios Lito Brey 2025, un reconocimiento destinado a destacar el esfuerzo, la dedicación y el talento de deportistas locales, así como el trabajo sostenido de profesores e instituciones vinculadas al desarrollo del deporte en la ciudad.

El acto se realizará en el Centro de Congresos y Convenciones y reunirá a representantes de más de 20 disciplinas deportivas, entre ellas fútbol, básquet, natación, patinaje, atletismo, karate, ciclismo, handball, hockey, rugby y vóley.

Durante la ceremonia, se pondrá en valor el compromiso y la trayectoria de quienes, desde distintos espacios, contribuyen al crecimiento de la actividad deportiva en Cosquín y fortalecen su proyección a nivel regional.

Para entrevistas, se encuentra disponible Orlando Millán, director de Deportes de la Municipalidad de Cosquín.