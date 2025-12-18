Cosquín entrega los Premios Lito Brey 2025 a deportistas e instituciones

Reconocimiento al deporte local
Cosquín entrega los Premios Lito Brey 2025 a deportistas e institucionesLa ceremonia se realizará el lunes 22 de diciembre en el Centro de Congresos y Convenciones y distinguirá a referentes de más de 20 disciplinas deportivas.
La Municipalidad de Cosquín llevará adelante el próximo lunes 22 de diciembre, desde las 20.30, la ceremonia de entrega de los Premios Lito Brey 2025, un reconocimiento destinado a destacar el esfuerzo, la dedicación y el talento de deportistas locales, así como el trabajo sostenido de profesores e instituciones vinculadas al desarrollo del deporte en la ciudad.
El acto se realizará en el Centro de Congresos y Convenciones y reunirá a representantes de más de 20 disciplinas deportivas, entre ellas fútbol, básquet, natación, patinaje, atletismo, karate, ciclismo, handball, hockey, rugby y vóley.
Durante la ceremonia, se pondrá en valor el compromiso y la trayectoria de quienes, desde distintos espacios, contribuyen al crecimiento de la actividad deportiva en Cosquín y fortalecen su proyección a nivel regional.
Para entrevistas, se encuentra disponible Orlando Millán, director de Deportes de la Municipalidad de Cosquín.