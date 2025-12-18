Curvino encabezó la presentación del informe anual de la Defensoría del Pueblo

El Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, encabezó esta mañana la presentación del informe anual de la institución que lidera ante el Concejo de Representantes. El acto se realizó en las instalaciones del Auditorio Municipal y contó con la presencia de vecinos e instituciones de la ciudad, quienes reafirmaron el compromiso y su apoyo a la institución ubicada en Avenida San Martín 555.

Curvino hizo hincapié en el crecimiento constante de cada una de las áreas que conforman la Defensoría del Pueblo (Asesoría Letrada, Defensa del Consumidor y Mediación), como así también las diferentes acciones que se llevaron a cabo con la premisa de estar cerca del vecino, acompañarlos y brindarles orientación ante sus inconvenientes.

Además se refirió a las distintas medidas que realizó la Defensoría del Pueblo por el cuidado del ambiente, el saneamiento definitivo del Lago San Roque y en contra de la Cooperativa Integral por el cobro indebido del rubro capitalización

«Quiero agradecer a todo el equipo de la Defensoria del Pueblo por el esfuerzo y la compañía porque realizan su trabajo diariamente con mucha vocación, sabiendo que a nuestra institución la gente va con muchos problemas»; completó el Defensor del Pueblo.