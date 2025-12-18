Dengue: las recomendaciones del Ministerio de Salud para prevenir el contagio

El Ministerio de Salud de la Nación insta a las jurisdicciones a fortalecer la detección temprana y el estudio de casos notificados de dengue a la vez que recuerda las medidas de cuidado que deben adoptar quienes viajen a países con presencia de la enfermedad.

Según un informe de la cartera sanitaria al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el inicio de la temporada de dengue 2025-2026 presenta en nuestro país un escenario de bajo riesgo, con interrupción sostenida de la transmisión autóctona y, hasta el momento, se confirmaron 12 casos, de los cuales solo 4 son autóctonos y 8 corresponden a personas con antecedentes de viaje a México, Brasil, Sri Lanka, Paraguay y Cuba.

No obstante, la circulación del virus en varios países de la región y el aumento estacional de la actividad del mosquito Aedes aegypti en distintas provincias del país exigen reforzar las medidas de prevención para evitar la introducción y propagación de eventos importados.

Este fortalecimiento cobra particular relevancia ante el incremento de la circulación de personas que se espera durante las próximas semanas ocasionado por las Fiestas y las vacaciones dentro y fuera del país, mientras que, en este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda a las personas que viajen a países con circulación viral de dengue y otros arbovirus que adopten medidas para protegerse de las picaduras de mosquitos y evitar contagios.

Las mismas incluyen el uso de repelentes, especialmente en las primeras horas de la mañana y del atardecer en las que el mosquito tiene mayor actividad. También se sugiere usar ropa de colores claros que, de ser posible, cubra brazos y piernas, utilizar espirales en espacios al aire libre y tabletas en ambientes interiores, y proteger camas, cunas y cochecitos con tul o tela mosquitera.

En tanto, ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad, se recuerda también que se debe consultar inmediatamente al sistema de salud, sin automedicarse, mientras que la cartera sanitaria nacional recomienda también continuar con la eliminación de posibles criaderos y es fundamental descartar objetos en desuso que puedan acumular agua, dar vuelta, tapar o cambiar el agua de aquellos que no puedan eliminarse y destapar canaletas o desagües.

Además, aquellas personas que se vayan de viaje o dejen sus viviendas por varios días, deben tener especial cuidado con estas medidas, para evitar que durante su ausencia se acumule agua que puedan convertirse en criaderos del mosquito.

Actualmente, 16 países del continente registran circulación de dengue y Brasil concentra, por amplio margen, el mayor número absoluto de casos, mientras que otros con altas notificaciones acumuladas son México, Colombia, Guatemala, Perú, Honduras, Costa Rica y Ecuador.

En relación con los serotipos, Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Puerto Rico presentan circulación simultánea de los cuatro serotipos del dengue, mientras que Bolivia, Perú y Paraguay muestran circulación de múltiples serotipos, destacándose la presencia de DENV-3 en los tres países.

En Argentina se registró circulación autóctona de los serotipos DENV-1 y DENV-2 en 2025. La detección de dos casos de DENV-3 en personas con antecedente de viaje en las últimas semanas evidencia la necesidad de mantener una vigilancia oportuna, que incluye la serotipificación y el uso de métodos de diagnóstico directo.

En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (ANLIS Malbrán) iniciaron un trabajo de acompañamiento a las jurisdicciones para fortalecer la detección temprana de casos y el diagnóstico oportuno que incluye el desarrollo de una estrategia federal de vigilancia y la entrega de insumos.