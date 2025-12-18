El municipio presentó el balance anual del programa «Familia en Red»

El intendente Esteban Avilés junto al equipo interdisciplinario del programa «Familia en Red», presentó el balance anual y el trabajo desarrollado durante este 2025 en Villa Carlos Paz. Este programa se fortalece en el abordaje, la prevención y la asistencia integral de los consumos problemáticos poniendo el foco en acciones que profundicen el bienestar emocional, social y físico de los ciudadanos y acompañando a las familias carlospacenses, ejes centrales de la construcción de una comunidad.

A partir de la firma de un convenio con el Centro Terapéutico Integral Pro-Joven, el programa Familia en Red desarrolla un trabajo articulado con centros vecinales, instituciones educativas, profesionales y diversas instituciones intermedias de la ciudad.

En este marco, el municipio cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por licenciados y doctores en Psicología, profesionales en Trabajo Social y Orientación Judicial, operadores socioterapéuticos, profesionales médicos del Hospital Gumersindo Sayago y de los centros de atención periférica de la salud, junto a un equipo de protección de derechos que articula acciones con SENAF. En esta línea, los profesionales brindan asistencia integral profesional a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático, además de impulsar capacitaciones y talleres en instituciones intermedias.

De esta manera, el Municipio desarrolla acciones y talleres en escuelas de nivel medio orientados a jóvenes carlospacenses, con el objetivo de fortalecer la prevención del consumo de drogas.

Además se impulsaron instancias de formación y capacitación destinadas a docentes y a la ciudadanía en general, abordando ludopatía y prevención de adicciones. También, se brinda de manera permanente capacitación profesional a través de conversatorios virtuales dirigidos a profesionales de la salud que intervienen en los distintos desafíos que plantea el programa.

Por otra parte, resulta destacable la participación en Mercociudades, donde, a través de un conversatorio sobre consumos problemáticos, se compartió la experiencia local y las acciones implementadas en el abordaje integral de estas problemáticas.

Con la familia como eje central, se brinda atención personalizada, contemplando la complejidad de cada individuo, en distintos puntos estratégicos de la ciudad que incluyen la Casa de la Mujer y la Familia, La Fábrica Punto Joven, el Centro Terapéutico Integral Pro-Joven, el Estadio Arena y mediante atención virtual.

La atención presencial se realiza en los siguientes espacios y horarios:

- Casa de la Mujer y Familia: lunes de 14.30 a 17.30 hs (dirección: Jose Ingenieros 396 – contacto: 03541 – 436449).

- Fábrica Punto Joven: jueves de 10 a 13 hs (dirección: Uspallata esquina Brasil – contacto: 03541 – 436449).

- Pro – Joven: martes y viernes de 16 a 20 hs (dirección: Pasaje Mosconi 20 – contacto: 3541 – 576959).