Eliminaron la obligatoriedad de las vacunas de los 5 años para cobrar un complemento de la AUH

El Gobierno nacional eliminó la obligatoriedad de cumplir con el plan de vacunación correspondiente a los 5 años de edad como condición para cobrar el complemento anual de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH). La decisión impacta directamente en el pago del 20% retenido durante el año y busca flexibilizar los requisitos vigentes.

La medida fue dispuesta por la Resolución 1170/2025, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del secretario de Trabajo, Julio Cordero, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y modifica una normativa que estaba vigente desde 30 de julio de 2019.

Resumen: La Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, modifica el régimen de Asignaciones Familiares en… — BOA | Resumen del Boletín Oficial de Argentina (@BOAresumenes) December 18, 2025

El complemento anual de la AUH equivale al 20% del monto total acumulado a lo largo del año y se paga una vez que el titular acredita determinados controles de salud y educación. Con el nuevo esquema, ya no se exigirá acreditar vacunas más allá de los 4 años.

Qué cambia con la nueva norma

El texto actualizado establece que los controles sanitarios y el plan de vacunación deberán acreditarse únicamente para niños y niñas de hasta CUATRO (4) años inclusive. A partir de los CINCO (5) años, solo será necesario certificar la asistencia escolar en establecimientos reconocidos oficialmente.

Antes de esta modificación, el requisito sanitario incluía también a los niños de 5 años, lo que obligaba a cumplir con vacunas como IPV, Varicela, Triple Viral y Triple Bacteriana Celular para poder cobrar el complemento.

La resolución también incorpora la automatización del control de requisitos. La Anses verificará el cumplimiento mediante el cruce de datos con el Ministerio de Salud, por lo que ya no será necesario presentar la Libreta AUH de manera presencial.