La CGT advierte: "Si avanza la reforma laboral vamos a ir al paro"

La CGT, junto con la dos CTA, se movilizaron este jueves a la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de "Modernización Laboral" impulsado por el gobierno de Javier Milei y anunciaron "Si avanza la reforma laboral vamos a ir al paro".

La marcha, encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), fue una demostración de fuerza para incidir en la negociación que se lleva a cabo en el Senado por la reforma laboral.

La convocatoria, definida por el Consejo Directivo de la CGT y acompañada por la CTA-T y la CTA Autónoma y partidos de izquierda, es la cuarta marcha del sindicalismo contra la Casa Rosada desde que Javier Milei asumió la Presidencia, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas que regulan las relaciones laborales individuales y colectivas.

Los manifestantes y los efectivos policiales se enfrentaron a empujones, lo que generó corridas en la vía pública a partir de la intención de las fuerzas de seguridad de garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.

Jorge Sola cerró el acto de la CGT

El Secretario General de la CGT, Jorge Sola, cerró el acto con un discurso en donde reflotó la idea de profundizar el plan de lucha y pidió “volver a emocionar” para construir una alternativa política. Además, cuestionó los puntos de la reforma laboral y se opuso al proyecto que envió el Gobierno al Congreso.

“Están buscando cercenar los derechos de los trabajadores. El empleo lo genera la actividad productiva, y este gobierno tiene una deuda con los argentinos, le debe generar una actividad productiva que le genere más y mejor empleo. Este tejido social de la argentina”, comenzó.

En tanto, sostuvo que desde el Poder Ejecutivo “presentan un proyecto para tratar de desfinanciar las actividades que sustentan la capacidad”. Y continuó: “Atacan con el Presupuesto a la ley de discapacidad, al Garrahan, a la educación. Para que haya trabajadores en negros, tiene que haber una economía en negro”.

“La justicia social nos hizo el país que somos. Si hay odio, pongamos templaza. Si hay superficialidad, pongamos ideas. Vamos hacia una Argentina humana”, cerró.

"No nos para el calor, ni la gendarmería. Celebramos que nos estén acompañando diputados, senadores, y las abuelas de Plaza de Mayo", expresó Cristian Jerónimo uno de los líderes cegetistas.

"Queremos una argentina próspera, que genere igualdad, que de oportunidades a los 47 millones de argentinos. ¿Dónde están las lluvias de dólares que nos prometieron? La gente la está pasando mal. No podemos retroceder", agregó.

A su turno, el co-secretario de la CGT, Octavio Argüello, referente de camioneros criticó la reforma laboral y aseguró: “Nos vamos a oponer rotundamente”.

“No nos dejemos engañar más. Nosotros tenemos que ganar la calle y pelear por los derechos de nuestra familia. No podemos entregar nuestros derechos. Le decimos a los senadores, que pretenden firmar ese dictamen, ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar”, señaló.