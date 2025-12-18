La historia del primer hotel que abrió sus puertas en Villa Carlos Paz

El Hotel Carlos Paz fue el primer establecimiento turístico que tuvo la ciudad y no solo brindó alojamiento, sino que fue el motor que transformó una estancia ganadera en el destino de vacaciones más importante de las sierras de Córdoba.

El cambio de paradigma ocurrió en 1915, cuando Carlos Nicandro Paz, el fundador de la ciudad, decidió abrir las puertas de un hotel de apenas cuatro habitaciones en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y 9 de Julio. Corría la segunda década del siglo XX y el dique San Roque ya comenzaba a atraer a los primeros visitantes, cautivados por el aire serrano y las aguas del embalse. Carlos Paz, con una visión adelantada a su época, comprendió que el futuro no estaba solo en la tierra, sino en la hospitalidad.

El hotel era toda una declaración de intenciones. Con un estilo arquitectónico sencillo pero imponente para la zona, el establecimiento se convirtió rápidamente en el refugio predilecto de las familias que llegaban de Córdoba y Buenos Aires que buscaban «tomar los aires» por recomendación médica.

En sus años dorados, funcionó como el corazón del incipiente pueblo. En sus salones se discutieron los primeros pasos de la autonomía municipal, se hacían encuentros sociales y ofrecía comodidades que eran una rareza en la zona, como un comedor con cocina casera de alta calidad y la atención personalizada de Teodoro Beaulieu.

Luego fue reformado y ampliado por Adolfo, Bautista y Clemente Carena y tenía una ubicación privilegiada sobre el camino de las Altas Cumbres, la obra emblemática que conectaba la ciudad de Córdoba con el Valle de Traslasierra y la región cuyana.

Aunque el tiempo y el progreso urbano transformaron la fisonomía de la ciudad —y aquel edificio original dejó paso a nuevas estructuras y comercios—, su impacto es imborrable. El Hotel Carlos Paz fue la piedra angular que permitió que los visitantes dejaran de ser simples excursionistas de un día para convertirse en turistas.

Poner en valor el legado de aquel primer hotel, es recordar el ADN de Villa Carlos Paz: la hospitalidad como destino.