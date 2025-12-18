Más de 250 referentes participaron en Córdoba de BIM For All 2025

Córdoba fue sede de BIM For All Córdoba 2025, uno de los encuentros internacionales más relevantes sobre digitalización aplicada a la construcción, la infraestructura y la industria, que reunió a más de 250 empresarios, profesionales, instituciones, organismos públicos y proveedores tecnológicos.

El evento se desarrolló en el Auditorio del Centro Cultural Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía y fue organizado por el Córdoba BIM Cluster, el Cluster Industria de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba y el BIM Forum Argentina, consolidando a la provincia como un polo regional de innovación y transformación digital del sector.

Durante la jornada, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, participó como disertante y expuso la estrategia provincial para la incorporación de la metodología BIM (Building Information Modeling) en la obra pública y en los organismos del Estado. Su presentación formó parte del panel “El rol del Estado en la adopción BIM: estandarización, interoperabilidad y gestión de activos”, donde presentó el Plan Córdoba BIM 2030.

El objetivo central del encuentro fue acelerar la adopción de BIM, fortalecer la articulación público-privada y difundir tecnologías que están redefiniendo los estándares globales en eficiencia, trazabilidad y gestión de proyectos.

La agenda incluyó paneles, rondas de vinculación y conferencias con especialistas nacionales e internacionales sobre transformación digital en sectores como Oil & Gas, la incorporación de gemelos digitales y casos de éxito que evidencian mejoras en productividad y competitividad, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

En su exposición, López destacó la importancia de avanzar en innovación tecnológica y señaló que “en Córdoba, y específicamente en el Ministerio, hemos buscado desde hace mucho tiempo estar a la vanguardia e incorporar innovación tecnológica; la adopción del BIM es un paso más en esta dirección”.

Asimismo, subrayó el modelo de trabajo colaborativo de la provincia entre el sector público, privado y el ámbito del conocimiento. “Este esquema permitió diseñar el Plan BIM 2030, que con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones en una primera etapa sentó las bases para establecer un cronograma de trabajo entre los distintos actores”, explicó. En ese marco, anticipó que en 2025 habrá más de 527 obras en ejecución, con una incorporación progresiva de BIM en distintos niveles.

Córdoba fue una de las primeras provincias del país en adoptar BIM. En 2022 se consolidó el Córdoba BIM Cluster, que hoy reúne a 27 empresas y posiciona a la provincia como el segundo hub internacional de exportación de servicios BIM. En 2024, el Gobierno provincial presentó formalmente el Plan Córdoba BIM 2030, una estrategia integral que establece estándares y lineamientos para incorporar el modelado digital colaborativo en la planificación, diseño, ejecución y mantenimiento de obras públicas.

Durante 2025, el Ministerio de Infraestructura profundizó la implementación de BIM como política pública estratégica, dando continuidad a la Resolución 2/2024, que dispuso su adopción progresiva en obras de arquitectura y prevé su futura expansión a otras especialidades.

La aplicación de esta normativa se fortaleció mediante un programa anual de capacitaciones orientado a desarrollar competencias para producir, interpretar y gestionar modelos BIM conforme a estándares provinciales y buenas prácticas internacionales.

Además, organismos provinciales como la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y la Dirección Provincial de Vialidad ya incorporaron BIM, digitalización 3D, gemelos digitales y herramientas de realidad aumentada en obras estratégicas, logrando mejoras en planificación, control, seguridad operativa y tiempos de ejecución.

En el marco del encuentro, se firmó un acuerdo de articulación entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Córdoba BIM Cluster y BANCOR para facilitar el acceso a financiamiento destinado a empresas constructoras interesadas en adoptar tecnologías BIM, gemelos digitales e innovación tecnológica. La nueva línea de crédito permitirá financiar hasta el 100% de los proyectos, incluyendo hardware, software especializado, automatización, robótica e inteligencia artificial, y estará acompañada por acciones de capacitación y asesoramiento técnico.

Building Information Modeling (BIM) es una metodología que permite centralizar y optimizar la planificación, ejecución y mantenimiento de proyectos de infraestructura mediante modelos digitales tridimensionales con información integrada. Su implementación contribuye a reducir costos y tiempos, mejorar la coordinación entre actores y promover una construcción más eficiente y sostenible.