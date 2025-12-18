Reconocimiento al periodista Rubén Alvaraz por sus 50 años de trayectoria

El periodista y locutor Rubén Álvaraz fue reconocido en la Legislatura de Córdoba y por la Municipalidad de Villa Carlos Paz por sus 50 años de trayectoria ininterrumpida difundiendo el turismo, la cultura y la vida social de los vecinos.



El periodista comenzó sus pasos siendo muy joven y pasó por diferentes programas de radio y televisión, consolidándose en las sierras de Córdoba. Su debut en televisión fue presentando nada más y nada menos que a Luis Miguel en una gira donde el reconocido cantante presentaba uno de sus discos. También se destacó en Club Casino, el primer programa de cuarteto de Córdoba, siendo su conductor, y pasó por Telemanía. En el año 2018, creó la Fundación Grupo Alvaraz asistiendo merenderos y familias en diferentes puntos de Punilla.

En un día cargado de emoción para Rubén, el intendente Esteban Avilés expresó: "Su personalidad y lo que ha concretado en su vida ha sido con respeto y, sobre todo, como profesional ha levantado la vara siempre en la región, son las personas que naturalizamos y a veces no dimensionamos todo lo que dio desde sus conocimientos en la parte pública y privada"

"No tengo más que agradecimientos. Empecé de muy chico y pasé hasta por radios de circuito cerrado, trabajé y armé la primera FM en Córdoba, estar en programas como Telemanía y venir a mis sierras después de muchos. Esto se trata de hacerlo con vocación y cariño" expresó el locutor.

Como mensaje a las nuevas generaciones que hacen periodismo, dijo: "Que estudien, lean, se preparen; no se trata de salir y decir cualquier cosa sin conocimiento; deben cultivarse en lo personal para destacarse". finalizó.