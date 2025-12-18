Se amplió y refuerza la vacunación contra el dengue en el Hospital Domingo Funes

El Hospital Domingo Funes continúa con la campaña de vacunación contra el dengue, que fue recientemente ampliada por el Ministerio de Salud y que alcanza a personas de entre 15 y 59 años, sin necesidad de turno previo.

Así lo confirmó Julio Sierra, director del nosocomio, quien explicó que la medida se aplica en los 13 departamentos priorizados por el impacto que tuvo la enfermedad en temporadas anteriores, entre ellos el departamento de Punilla.

“La vacunación se está realizando en nuestro vacunatorio de lunes a viernes, de 7 a 12 horas. Solo hay que concurrir con el DNI y, si se tiene, el carné de vacunación”, indicó Sierra, y remarcó la importancia de aplicarse la dosis “lo antes posible, para darle tiempo al sistema inmunológico a generar defensas antes del verano”.

Menos casos, pero sin bajar la guardia

El director del hospital recordó que durante el verano 2023-2024 se registró un brote significativo de dengue, que afectó a una gran cantidad de personas. “Hoy la situación es mucho mejor, al menos hasta el momento. Hubo una fuerte concientización de la población a partir de ese brote, y eso se tradujo en menos casos”, señaló.

Entre las medidas preventivas que ayudaron a reducir la circulación del virus, destacó el descacharrado domiciliario, el control de pastizales, la eliminación de agua estancada, el uso de mosquiteros y repelente, acciones que impiden la reproducción del mosquito transmisor. “El dengue es una enfermedad endémico-epidémica. Si no hay mosquitos, no hay dengue. Parece simple, pero es clave”, remarcó.

Sierra también se refirió al debate actual en torno a la vacunación y fue contundente frente a las posturas antivacunas. “Es un movimiento absolutamente infundado. Las vacunas del calendario nacional son seguras, eficaces y están ampliamente comprobadas, como la del dengue”, afirmó.

Además, subrayó que vacunarse no solo protege a quien recibe la dosis, sino también al resto de la comunidad. “La vacuna es un acto solidario. Si estoy vacunado, no me contagio y no transmito el virus. Así protegemos a los demás”, explicó.

En ese sentido, advirtió sobre la gravedad del dengue hemorrágico, que puede provocar la muerte en poco tiempo, y señaló que la vacunación reduce notablemente el riesgo de cuadros graves. “Una persona vacunada puede tener dengue, pero será mucho más leve y con evolución benigna”, aclaró.

¿Quiénes deben vacunarse?

Actualmente, la vacuna está indicada para todas las personas entre 15 y 59 años, hayan tenido o no dengue previamente. De hecho, quienes ya padecieron la enfermedad “deben vacunarse con más razón”, ya que un segundo episodio puede ser más grave. No obstante, la vacuna no se aplica en mujeres embarazadas ni en menores de 15 años, salvo casos puntuales de dengue grave, debido a que aún no hay estudios masivos suficientes en esas franjas etarias.

Sin casos confirmados en la zona

Finalmente, Sierra informó que hasta el momento no se han registrado casos de dengue en el área de cobertura del Hospital Domingo Funes, aunque insistió en la necesidad de mantenerse alertas. “Tenemos que recordar lo que pasó el verano pasado. Repelente, mosquiteros, descacharrado y vacunación. Esa es la clave para evitar otro brote”, concluyó.