Sigue el calorón pero vuelven las lluvias a las sierras de Córdoba

Una jornada de calor de verano se vivirá este jueves 18 de diciembre en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba, en la antesala de un fin de semana que estaría caracterizado por tormentas fuertes. Las temperaturas sofocantes se mantendrían hasta la llegada de las lluvias, que marcarán un leve descenso.

Para el día de hoy, se anuncia una máxima de 36 grados y una mínima de 20 grados.

En tanto, para mañana viernes, se anuncia el día con los registros más extremos de la semana. El termómetros podría rondar los 40 grados y se recomienda cuidarse del calor y evitar las actividades al aire libre.

El pronóstico anticipa la vuelta de la lluvia hacia la noche del viernes, aunque los milimetrajes más importantes se registrarían entre las primeras horas del sábado y durante el domingo 21 de diciembre.