UTHGRA presenta la temporada de verano 2026 para sus afiliados

UTHGRA Córdoba informa la apertura de la temporada de verano 2026 para sus afiliados, a partir de la renovación del convenio con el Centro de Empleados de Comercio (C.E.C) de Villa Carlos Paz, que permitirá acceder a su predio recreativo en condiciones preferenciales.

Gracias a este acuerdo, los afiliados y su grupo familiar directo podrán disfrutar del predio con un valor diferencial , mientras que también se contempla el ingreso de invitados. Este beneficio forma parte de las acciones que UTHGRA Córdoba impulsa para promover el descanso, la recreación y el encuentro familiar durante la temporada estival, en un entorno natural pensado para el disfrute de grandes y chicos.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán completar el formulario disponible en los canales oficiales de UTHGRA Córdoba, reafirmando así el compromiso de la organización con la calidad de vida de sus afiliados y sus familias.

Beneficios: Afiliados y grupos familiares directos $5000, Invitados $10.000, Horario de atención, de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 hs.