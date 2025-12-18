Valle Hermoso suma una nueva fuente de agua y se planta frente a la sequía

Valle Hermoso dio un paso clave para mejorar el servicio de agua potable con la inauguración de una nueva fuente de agua subterránea incorporada al sistema Ferrarini, una obra estratégica que refuerza el abastecimiento en la zona este de la localidad.

El proyecto es resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Valle Hermoso y la Cooperativa San Antonio, y fue posible gracias a fondos gestionados ante el Gobierno de la Provincia, en una intervención que apunta a resolver necesidades actuales y acompañar el crecimiento futuro de la ciudad.

La obra incluye casilla de comandos, automatización, sistema de cloración, equipos de bombeo y cañería de nexo hasta la cisterna existente, lo que permite inyectar 10 metros cúbicos de agua por hora al sistema. Esto fortalece tanto la capacidad de provisión como la calidad del servicio.

Según se informó, la incorporación de esta nueva fuente beneficiará directamente a unos 1.500 usuarios de nueve barrios ubicados en el sector este de Valle Hermoso. Desde el municipio destacaron que se trata de la obra hídrica más importante realizada en la localidad en los últimos años, con impacto estructural a mediano y largo plazo.