Avilés anunció que las obras de gas natural se reanudarán en el 2026

Se inicia una nueva etapa en la prestación del servicio de gas en la ciudad de Villa Carlos Paz. Hubo una resolución favorable del ENARGAS y se autorizó a la nueva empresa «VCP Gas» a comenzar a operar como sub-distribuidora y hacerse cargo de la concesión por diez años.

El anuncio fue realizado este viernes 19 de diciembre por el intendente Esteban Avilés, quien estuvo acompañado por los nuevos directores de la sociedad (compuesta por la Municipalidad y la Cooperativa San Roque) y los integrantes del directorio de Carlos Paz Gas, firma que está en proceso de liquidación.

«Es una noticia más que importante para toda la comunidad. Para nosotros realmente era un desafío profundo desde la gestión, seguir con la impronta del gas natural, interviniendo con inversiones importantes dentro del ejido municipal»; destacó.

El intendente informó que, a partir del mes de febrero, comenzarán los procedimientos administrativos y operativos correspondientes (en articulación con ENARGAS y Ecogas) para cumplir con todos los requisitos legales y técnicos necesarios para el funcionamiento pleno de la nueva sociedad.

En ese marco, se anunció la conformación del nuevo directorio de VCP Gas, encabezado por Enrique López Amaya como presidente, acompañado por Marcelo Cuevas y Walter Resolani como directores.

Avilés remarcó la idoneidad del nuevo presidente y dijo: «Enrique es una persona totalmente solvente en conocimiento institucional, tanto en su faz privada como abogado como en el manejo de los procedimientos administrativos, técnicos y operativos que requiere esta etapa». El mandatario también valoró el rol del equipo legal municipal, encabezado por Darío Pérez, y el trabajo articulado con los organismos nacionales: «Este proceso jurídico no fue fácil. Gran parte de esta buena noticia tiene que ver con el trabajo de Darío Pérez y de todo el equipo técnico de la Municipalidad, que defendieron la subdistribución durante dos años».

Un capítulo aparte mereció el repaso de los antecedentes que llevaron a esta resolución, recordando que en 2022, una decisión del gobierno nacional de Alberto Fernández intentó quitarle a Villa Carlos Paz el servicio. En ese proceso, destacó la incorporación de la Cooperativa San Roque como socio estratégico de cara al futuro.

En relación a las obras, el intendente subrayó que durante los últimos años se ejecutaron más de 100.000 metros lineales de red de gas de manera legal, duplicando lo realizado en etapas anteriores, y que se logró subsanar más del 93% de los 45.000 metros de cañerías ilegales ejecutadas por Carlos Paz Gas durante la gestión de Carlos Felpeto al frente del municipio y con complicidad de la Cooperativa Integral. «No solo hablamos de legalidad administrativa, hablamos de riesgo de vida y de cómo estas irregularidades condicionaron el desarrollo económico de la ciudad. El año que viene iniciamos nuevamente un programa de obras muy esperado por los vecinos. Esta subdistribución garantiza calidad de vida, desarrollo económico y futuro de Carlos Paz»; indicó.

Finalmente, el presidente de la Cooperativa San Roque, Miguel La Casa, expresó el apoyo incondicional de la entidad y manifestó que el flamante presidente de «VCP Gas», Enrique López Amaya, asumió el compromiso de «estar a la altura del desafío» que implica garantizar el gas natural como motor de crecimiento para vecinos, comerciantes y el turismo local.