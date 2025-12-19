Carlos Paz: Quedó conformado el nuevo directorio de VCP Gas

Durante la última sesión del Concejo de Representantes, se aprobó la designación de Enrique López Amaya, Marcelo Cuevas y Walter Resolani como directores municipales de la empresa VCP Gas. Se trata de la prestataria que reemplazará a Carlos Paz Gas y que tendrá a cargo uno de los servicios más importantes de la ciudad.

El proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo fue aprobado por siete votos (sumó todas las voluntades de los concejales de Carlos Paz Unido) y contó con el rechazo de los ediles que representan a los bloques de oposición.

VCP Gas se convertirá en la nueva sub-distribuidora del gas natural en Villa Carlos Paz, cuenta con el aval del Enargas y es una sociedad economía mixta donde también participará la Cooperativa San Roque.

De esta forma, quedó conformado parcialmente el nuevo directorio la empresa pública más importante de la ciudad y restan confirmarse los representantes de la parte cooperativa.