Carlos Paz: Todo sobre la nueva empresa que estará a cargo del gas

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) avaló la nueva sociedad conformada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Cooperativa San Roque, VCP GAS, que se convertirá en la nueva prestataria del servicio en la ciudad. A través de la Resolución N° 2025-953, se autorizó a la empresa a operar y mantener la provisión de gas natural por los próximos diez años.

Tras la designación de los nuevos directores, Enrique López Amaya, Walter Resolani y Marcelo Cuevas, en febrero 2026 entrará en vigencia el contrato de concesión y se dará inicio a las obras para construir nuevas redes domicilias en los barrios.

Se trata de un momento clave en el proceso de recuperación de los servicios públicos y en particular, de la regularización de un servicio que estaba a cargo de la sociedad Carlos Paz Gas (donde tenía participación la Cooperativa Integral) y que había ejecutado más de 45 mil metros de forma ilegal entre 2004 y 2012, lo que valió una suspensión del Enargas desde 2016 y hasta 2018 y afectó duramente a la prestataria.

Desde que asumió la gestión comunitaria, se avanzó en la construcción de redes domiciliarias y se hizo una inversión de $1.800 millones de pesos que permitió alcanzar un total de 10 barrios carlospacenses (de los cuales hay 7 completos y 3 de forma parcial). También se ejecutaron entre 2012 - 2020, un total de 10 mil metros con una inversión de $6.000 millones de pesos.

Pero además, en julio del 2022, el ENARGAS dispuso la no renovación de la autorización otorgada a Carlos Paz Gas como subdistribuidora y se ordenó a Ecogas que asuma el carácter de operador interino. Fue entonces que el intendente Esteban Avilés anunció que se recurriría a la justicia y se constituirá una nueva sociedad (VCP GAS) para operar el servicio.

Esta nueva empresa estaría compuesta por la Municipalidad (con el 75% de las acciones) y la Cooperativa San Roque (con el 25% restante) y solicitó la autorización para operar el servicio en julio de 2023. Finalmente, el 16 de diciembre de 2025 y luego de haber cumplimentado todos los requisitos, la actual administración de Enargas autorizó a VCP GAS a hacerse cargo de la concesión.