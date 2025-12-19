¿Cuándo llega el día más largo del año en la Argentina?

El solsticio de verano marcará el inicio de la estación más esperada del año. El fenómeno astronómico significará la llegada del día más largo del año y según pudo conocerse, está previsto para el próximo domingo 21 de diciembre a las 15:03 horas, momento en el que el hemisferio sur recibirá la mayor cantidad de luz solar.

Esto ocurre porque el eje de la Tierra se inclina y el hemisferio sur queda más expuesto a los rayos solares.

La realidad es que, a partir de esa fecha y de forma imperceptible para el ojo humano, los días irán acortándose poco a poco. La buena noticia para los «team verano» es que se vienen días de calor intenso hasta casi mediados de abril del 2026.

El domingo, el sol saldrá más temprano y se pondrá más tarde y regalará una jornada ideal para preparar la llegada de la Navidad.