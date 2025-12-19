¿Cuándo podría llegar la gripe H3N2 a la Argentina?

País. La circulación de una nueva subvariante del virus de la influenza A, conocida como subclado K de la gripe H3N2, encendió alertas sanitarias en distintos puntos del planeta y comenzó a impactar también en América del Sur, aunque todavía no se ha detectado oficialmente en Argentina.

Identificada primero en Asia y luego extendida a Europa y América del Norte, esta variante mostró una capacidad de transmisión superior a la de otras cepas estacionales, lo que motivó un refuerzo de la vigilancia epidemiológica en países de la región ante la posibilidad de nuevos casos importados.

En los últimos días, Perú, Chile y Bolivia confirmaron los primeros contagios vinculados al subclado K, mientras que en Argentina las autoridades sanitarias del laboratorio ANLIS-Malbrán intensificaron los estudios de laboratorio para determinar si la variante ya circula en el país.

El escenario regional se desarrolla en un contexto climático que, según los expertos, puede favorecer la propagación del virus y adelantar dinámicas típicas de la temporada invernal.

“Es lo habitual que lo que pasa en el invierno del hemisferio norte se traslade a nosotros en nuestro invierno y tal vez de forma anticipada porque este subclado del subtipo A- H3 N2 es más virulento”, sostuvo el médico infectólogo Juan Carlos Cisneros (MN 62530) subdirector del Hospital Muñiz.

Quiénes deben vacunarse

Expertos infectólogos indicaron que aquellos vacunados en el último invierno no necesitan volver a vacunarse. Pero quienes no lo hicieron, es aconsejable hacerlo, sobre todo si forman parte de algún grupo de riesgo.

“Es fundamental estimular la vacunación lo antes que se pueda en el 2025 en aquellas personas no vacunadas. Y reiniciar la vacunación alrededor de marzo”, precisó Cisneros.

Y agregó: “Las indicaciones de la vacuna son las clásicas: los niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas, personal de salud, personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos, diabéticos, obesos y todos los incluidos en las pautas del Ministerio de Salud”.