El dinosaurio que hallaron en Ongamira, el animal más viejo de Córdoba

Tras el hallazgo de restos fósiles que corresponderían al primer dinosaurio de Córdoba, el entusiasmo crece en torno a la megafauna que habitó las sierras hace millones de años. Los huesos fueron encontrados en la Sierra de Copacabana, Pajarillo y Masa, en las cercanías de las cuevas de Ongamira, un enclave que también ha registrado actividad humana hace miles de años.

Se trata de un descubrimiento inédito en el mundo de la paleontología argentina y se trataría de un vertebrado de la Era Mesozoica. La hipótesis es que los restos podrían corresponder a un dinosaurio terópodo o a un reptil volador del Cretácico, es decir de un ejemplar que habitó la Tierra hace 252 y 66 millones de años atrás.

Esto lo convierte en el animal más antiguo hallado alguna vez en el territorio cordobés.

El fragmento será sometido a un complejo proceso de estudio con tecnología de última generación para lograr una imagen 3D del dinosaurio y determinar el metabolismo y la edad biológica del animal.

A partir del descubrimiento, se profundizarán las excavaciones en la zona de Ongamira y no se descarta que puedan encontrarse otros restos de la misma antigüedad.