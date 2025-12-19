El dolar oficial cerró la semana en $1.475

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). Mientras que en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde cerró en $1.474,10 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.450, acumulando una suba de $9 en el transcurso de la semana.

El denominado dólar blue o paralelo cerró la semana en $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.542,78 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%. El dólar MEP operó a $1.498,95 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,36, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.120, según Binance.

Los bonos y las acciones

Los bonos argentinos en dólares mostraron subas generalizadas de hasta el 4,3% liderados por el Bonar 2041 y el Global 2041 (+3,9%).

De esta forma, el riesgo país se sostiene en torno a los 572 puntos básicos, luego de que el pasado miércoles por la mañana tocara su nivel más bajo en más de 7 años y 4 meses, al llegar a los 555 puntos básicos.

Los ADRs operaron con mayoría de bajas y caen hasta 2,4% de la mano de Grupo Supervielle. Asimismo, Telecom pierde 1,7% y Banco Macro 1,7%. A contramano, Grupo Financiero Galicia sube 1,7%.

A nivel local, el S&P Merval cae 0,3% a 3.154.913,61 puntos, mientras que en dólares se ubicó estable a 2.037,53 puntos. Los papeles operaron con mayoría de bajas encabezados por Central Puerto, que retrocedió 2,4%. En contraste, Grupo Financiero Galicia subió 2%.