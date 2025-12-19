El Presupuesto 2026 logró dictamen en el Senado y se tratará la próxima semana

El oficialismo obtuvo dictamen de mayoría en el Senado para el proyecto de Presupuesto 2026, que será debatido en el recinto el próximo 26 de diciembre. El despacho reunió 11 firmas y mantuvo sin modificaciones el texto aprobado por la Cámara de Diputados, al excluir el capítulo XI, rechazado previamente por ese cuerpo.

Según fuentes legislativas, la decisión de no reincorporar ese capítulo respondió a la falta de respaldo de otras bancadas políticas. Dicho apartado había sido rechazado en Diputados por 123 votos contra 117 e incluía, además de la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad, artículos vinculados a la ley de Zonas Frías, la eliminación de la actualización de las Asignaciones Familiares, deudas en materia energética y cambios en la coparticipación.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), destacó que “tenemos un dictamen de mayoría, con 11 firmas” y consideró que se trata de “un avance muy importante para afianzar el rumbo económico del país”. Además, expresó su expectativa de que el Presupuesto “se sancione pronto por el bien de todos”.

Desde la oposición, el senador Eduardo “Wado” De Pedro (Unión por la Patria) manifestó su rechazo al proyecto y cuestionó el impacto sobre la provincia de Buenos Aires. “Quiero manifestar la disconformidad sobre este presupuesto y en cómo se discrimina a la Provincia de Buenos Aires; creemos que afecta directamente al pueblo”, señaló.

En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, había anticipado la intención del Gobierno de reincorporar total o parcialmente el capítulo XI durante el debate en el Senado. “Ese punto puede generar un desequilibrio hacia adelante que, a mi entender, hay que corregirlo en el Senado”, sostuvo. También afirmó que “hubo gobernadores que no lograron convencer a algunos de sus diputados sobre el cambio cultural que propone el Presidente”.

Otros dictámenes en comisiones

De manera previa, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales emitió dictamen favorable al proyecto de Reforma del Procedimiento Tributario, denominado “Inocencia Fiscal”, que también será tratado el 26 de diciembre.

Además, un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprobó un dictamen de reforma de la ley de Glaciares, que será debatido el 10 de febrero, en la segunda convocatoria a sesiones extraordinarias. La iniciativa busca ordenar el marco normativo vigente, reducir la discrecionalidad y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución, según indicaron desde el Gobierno.

Por último, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Juan Carlos Pagotto, avanzó con dictamen favorable del proyecto de reforma del Régimen Penal Tributario, también denominado “Inocencia Fiscal”. La propuesta eleva el monto para considerar evasión simple de 1,5 millones a 100 millones de pesos y el de evasión calificada a 1.000 millones.

Asimismo, crea un nuevo régimen de Ganancias para contribuyentes con patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos, que limita la investigación sobre variaciones patrimoniales dentro de ese umbral.