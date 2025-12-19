«El vals de los últimos días», un documental íntimo sobre la vejez, el cuidado y la música

El director carlospacense Luciano Juncos vuelve a la pantalla grande con una propuesta que se corre de su zona habitual de trabajo en la ficción para adentrarse en un terreno profundamente humano y sensible. El documental. «El vals de los últimos días» se estrena este viernes 19 de diciembre en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, en la ciudad de Córdoba.

La película retrata el último año de vida de «Tito», abuelo del realizador, y la relación que entabla con Cristian, el enfermero que lo cuidaba. Se trata de un documental observacional que pone el foco en el vínculo cotidiano entre dos generaciones muy distintas, unidas por un lenguaje común, la música. Ambos son músicos y encuentran en ella una forma de acompañarse, de sobrellevar la soledad y de construir una amistad tan inesperada como invaluable.

«El documental muestra esos momentos en los que uno se encuentra solo y necesita del otro»; explica Juncos. En ese cruce generacional, la película abre preguntas sobre la tercera edad, las tareas de cuidado y los lazos que se crean cuando la fragilidad se vuelve compartida. La música especialmente los géneros populares de antaño como el vals, el paso doble y el cuarteto tradicional funciona como hilo conductor emocional y narrativo.

El proceso de filmación no estuvo exento de dificultades. «Fue caótico»; reconoce el director. La salud de su abuelo hacía que muchos días no se pudiera filmar, lo que obligó a dejar de lado las estructuras formales de la ficción para abrazar una mirada más flexible y honesta. «Había que encontrar la belleza en los valores humanos, en la conexión»; señala.

El título del film también guarda un guiño poético. Aunque suena ficcional, remite al vals que interpreta el abuelo en la película y al«“baile» simbólico entre dos personas que se encuentran y se acompañan a través de la música.

«El vals de los últimos días» fue filmado íntegramente en Córdoba capital y en localidades del interior provincial. Tras el estreno en el Cineclub, el director anticipa una gira por la provincia durante el próximo año, con la intención de acercar esta historia a distintos públicos. «Es una historia que nos toca a todos, también como cordobeses, por nuestras raíces»; concluye.