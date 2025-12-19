La feria «Creciendo Juntos» despide el año con una edición de Navidad

La experiencia de economía popular «Creciendo Juntos San Antonio» invita a participar de la Feria de Fin de Año –Edición Navidad, que se realizará este domingo 21 de diciembre, desde las 18 horas, en el Patio Gastronómico de San Antonio de Arredondo (Avenida Cura Brochero 2838).

Se hará un brindis comunitario para celebrar el cierre de un año exitoso y compartir los logros alcanzados por esta feria, que ya lleva dos años de presencia activa, consolidándose como un espacio clave de fomento, acompañamiento y fortalecimiento de emprendedores y emprendedoras de la economía social.

«En la feria van a encontrar regalos para hacer en Navidad, a muy buen precio y de excelente calidad. Queremos cerrar el año celebrando lo construido colectivamente»; expresó Valeria Villalba, organizadora del proyecto y referente de la asociación Creciendo Juntos San Antonio. A lo largo del año, la feria reunió más de 50 stands de emprendedoras y emprendedores de San Antonio y localidades cercanas, quienes producen y comercializan sus elaboraciones como fuente de ingresos y trabajo familiar. Cada sábado, el espacio se convierte en un punto de encuentro para la comunidad y en una verdadera experiencia de economía popular.

La jornada contará además con invitados especiales que acompañarán a la gran estrella del evento: Papá Noel y sus duendes, quienes recibirán cartas de niños y niñas y se sacarán fotos con las familias, sumando un atractivo especial.