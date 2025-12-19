Murió Diego Lerner, el argentino que fue presidente de Disney Latin America

País. La muerte de Diego Lerner, figura central en la expansión de The Walt Disney Company en América Latina y Europa, marca el final de una era para la industria del entretenimiento en la región.

Su legado, construido a lo largo de casi 35 años en la compañía de Mickey Mouse, se refleja en la consolidación de Disney en mercados clave, la creación de estrategias de contenido local y la integración de la tecnología como herramienta para contar historias, según destacaron desde la propia empresa.

Su legado fue resaltado por colegas y referentes del espectáculo, entre ellos el propio Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company. “Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego, así como a sus amigos y a todos los que se ven afectados por esta pérdida. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar, y estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”, destacó Iger.

Disney destacó, además, que el ejecutivo “contribuyó a sentar las bases del negocio de Disney en esas regiones y aportó de manera incalculable a la compañía y a su legado narrativo”.

En el último tramo de su vida, Lerner continuó involucrado activamente en los proyectos de la compañía, incluso durante su internación por una larga enfermedad.

Nacido en Buenos Aires, Lerner era abogado de la Universidad de Belgrano y padre de tres hijos. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Juan José Castelli y el secundario en el Nicolás Avellaneda. Su carrera en Disney comenzó a principios de los años 90, cuando fue responsable de abrir las primeras oficinas de la compañía en la región. Desde entonces, su influencia fue decisiva en la expansión de la empresa, primero como Director Ejecutivo de las Divisiones de Video y Televisión, y luego como presidente de The Walt Disney Company Latin America.

“En ese rol, trabajó para capitalizar el panorama de los medios, alineándose con las prioridades de la Compañía, y supervisando la creación de contenido de alta calidad, la innovación tecnológica, y la expansión global y distribución en todas sus formas, modelos de negocios y medios. Asimismo, trabajaba en cercana colaboración con el segmento Disney Experiences, apoyando este negocio en la región”, destacó Disney.

Lerner también fue clave en la fusión de ESPN y Fox Sports, lo que consolidó la posición de Disney en el mercado deportivo de América Latina. Además, mantuvo contratos de transmisión de fútbol en la región hasta 2030. Su gestión incluyó la distribución de todas las películas de Walt Disney Pictures y la creación de operaciones de distribución en México, Brasil, Colombia y Argentina.

Desde 2009 hasta diciembre de 2017, Diego Lerner se había desempeñado como Presidente de The Walt Disney Company EMEA (Europe, Middle East & Africa), donde supervisó todas las líneas de negocios de The Walt Disney Company en la región, excepto ESPN y Disneyland Resort Paris. “Durante su mandato, el negocio de EMEA creció significativamente y experimentó una mejora continua en la afinidad del consumidor con sus marcas. Lerner reformuló la organización con el fin de generar una mayor relevancia local de The Walt Disney Company para la amplia gama de consumidores en más de cien países de la región”, detalló la empresa.

Antes de este cargo, ocupó una posición similar por 10 años en América Latina, donde consolidó todas las actividades de Disney en la región, expandiendo las operaciones existentes y creando nuevos negocios. Bajo su liderazgo, a partir del año 2000, fue responsable de establecer y consolidar el negocio de la TV paga de la Compañía en la región y del lanzamiento de todos los Disney Channels en América Latina. Lerner fue también fundamental en la creación de una nueva estrategia para el desarrollo de contenido local, comenzando con Patagonik Film Group (1997), la compañía cinematográfica líder en Sudamérica. Antes de ello, Lerner fue Presidente de The Walt Disney Studios – Latin America y tuvo a su cargo la distribución de todos los films producidos y lanzados por Walt Disney Pictures, como así también la venta y distribución de todos los formatos de entretenimiento para el hogar.

Lerner se incorporó a Disney en 1990, como Director Ejecutivo de sus Divisiones de Video y Televisión por suscripción en la región, estableciendo nuevas operaciones de distribución propia en México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina. Dos años después, añadió el negocio de cine a sus responsabilidades. Bajo su supervisión, Disney logró un liderazgo indiscutible en cine, televisión, radio, entretenimiento para el hogar, merchandising y entretenimiento digital, habiendo más que triplicado el negocio durante los 10 años en que dirigió la región de América Latina.

Lerner fue recordado por su entorno como un hombre de visión, capaz de validar con datos lo que intuía sobre el futuro del sector. Su legado perdura en la estructura y el ADN de Disney en la región, así como en la memoria de quienes compartieron con él casi tres décadas y media de trabajo y amistad.

