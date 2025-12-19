Operativo Uritorco: histórica transmisión radial desde la cima del cerro

Capilla del Monte vivió un hecho sin precedentes con la realización del Operativo Uritorco, una acción conjunta entre Radio Jota y el Municipio de Capilla del Monte que marcó un hito en la comunicación y la promoción turística del destino.

Por primera vez, se realizó una transmisión radial en vivo desde la cima del Cerro Uritorco, uno de los íconos naturales y simbólicos más importantes del Valle de Punilla. La iniciativa combinó comunicación, naturaleza y turismo, generando una experiencia inédita tanto para los oyentes como para los medios participantes.

Como parte de la propuesta, el grupo pernoctó en Puesto Pavón, refugio de montaña distinguido como Cielo Certificado para Astroturismo por la Fundación Starlight, siendo el único espacio con esta certificación en la provincia de Córdoba y el primero del país.

El fam press contó con la presencia de destacados medios de comunicación de distintos puntos de la provincia, que pudieron vivenciar de primera mano la experiencia Uritorco, el entorno natural y las propuestas turísticas que ofrece Capilla del Monte.

El intendente Fabricio Díaz destacó la importancia de la acción y señaló:

“Una acción de impacto turístico y un hito en la comunicación radial, transmitiendo desde la emblemática cima del Valle de Punilla. Así damos inicio a una gran temporada de verano”.

Con este operativo, Capilla del Monte reafirma su posicionamiento como destino de experiencias únicas, integrando naturaleza, innovación y comunicación para dar comienzo a una nueva temporada turística.