Papá Noel recibirá cartas y deseos de los niños de Santa María de Punilla

La magia de la Navidad
Papá Noel recibirá cartas y deseos de los niños de Santa María de PunillaHabrá música en vivo con la Banda Municipal y presentaciones de academias de danzas.
Papá Noel llegará a la ciudad de Santa María para recibir las cartas y los deseos de todos los niños y niñas. Será el próximo sábado 20 y martes 23 de diciembre, desde las 19:30 horas, en el Paseo Güemes.
Será una jornada ideal para vivir toda la magia de la Navidad.
Además, habrá música en vivo con la Banda Municipal y presentaciones de academias de danzas.
El encuentro está pensando para disfrutar en familia y habrá regalos y sorpresas para los más pequeños, quienes podrán entregarle su cartita y tomarse fotos con Papá Noel.