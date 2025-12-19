La magia de la Navidad

Papá Noel recibirá cartas y deseos de los niños de Santa María de Punilla

Habrá música en vivo con la Banda Municipal y presentaciones de academias de danzas.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
viernes, 19 de diciembre de 2025 · 06:05

Papá Noel llegará a la ciudad de Santa María para recibir las cartas y los deseos de todos los niños y niñas. Será el próximo sábado 20 y martes 23 de diciembre, desde las 19:30 horas, en el Paseo Güemes.

Será una jornada ideal para vivir toda la magia de la Navidad.

Además, habrá música en vivo con la Banda Municipal y presentaciones de academias de danzas. 

El encuentro está pensando para disfrutar en familia y habrá regalos y sorpresas para los más pequeños, quienes podrán entregarle su cartita y tomarse fotos con Papá Noel.

Más de
papa noel Santa María de Punilla cartas Navidad

Comentarios