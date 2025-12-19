Paredes dijo que “Tanti está dando un gran paso y hace rato que despertó”

Durante un acto oficial realizado esta tarde, el intendente de Tanti, Emiliano Paredes, celebró la recuperación de un edificio emblemático que perteneció a una cooperativa histórica de la localidad y que, según recordó, cumplió un rol social clave no solo en la provisión de agua sino también de telefonía. En ese marco, remarcó la necesidad de dejar de lado los personalismos y fortalecer la construcción colectiva.

“Hay que terminar con los nombres propios. Esto lo hace la gente de Tanti. Hoy tenemos la manija de conducir el Estado, pero cuando hay una comunión unida que busca el consenso, las cosas funcionan”, expresó el jefe comunal, al vincular el presente de la ciudad con el origen de aquella cooperativa que definió como “un modelo digno”.

Paredes sostuvo que, por la desidia y el abandono institucional de años anteriores, el municipio debió “comprar por segunda vez lo que ya era de los vecinos”, y señaló que la falta de unidad fue determinante en la pérdida de ese patrimonio. En contraposición, destacó que hoy existe una oportunidad concreta de recuperación gracias al acompañamiento de la comunidad y de otros niveles del Estado.

En ese sentido, valoró el respaldo de intendentes de la región y de legisladores provinciales. “Que estemos unidos ayuda mucho. Gran parte de esos intendentes peleamos por un Estado presente, pero que también tiene que ser eficiente”, afirmó, al tiempo que expresó su beneplácito por la adhesión de la Legislatura y por las actuaciones del gobernador y la vicegobernadora.

El intendente aseguró que el edificio recuperado se transformará en un espacio modelo y manifestó su orgullo por todas las personas que participaron en su construcción y puesta en valor. Reconoció especialmente el trabajo de electricistas, arquitectos y empresas locales, subrayando que la obra generó movimiento económico y empleo en la ciudad.

En un tono más personal, admitió que la recuperación de la institución le provoca sentimientos encontrados. “A veces me da nostalgia y a veces alegría, porque hubo mucha gente que dio batalla por esta institución. Hoy tuvimos la suerte de volver a tenerla”, señaló.

Durante su discurso, Paredes repasó además una serie de obras y proyectos en marcha. Mencionó la construcción de polideportivos en distintos barrios y la ampliación de la oferta educativa universitaria, con la incorporación de dos nuevas aulas que serán equipadas con salas de informática, en el marco del vínculo con la Universidad Raúl Alfonsín. “Estamos peleando una carrera universitaria. No me quiero adelantar mucho, pero ya hay grandes novedades”, adelantó.

También destacó el desarrollo de un taller de enseñanza musical como política de inclusión cultural. “Ya tenemos maestros para que den las clases de música. Es una inclusión bárbara”, remarcó, y sostuvo que, pese al contexto económico adverso, el municipio continúa avanzando con una agenda de obras y programas.

En materia de infraestructura básica, anunció avances en la construcción de una nueva cisterna y obras de recolección de agua en el barrio El Parador, además de mejoras en Villa Parque, Lago San Roque y Los Chañares. Reconoció que el servicio de agua potable sigue siendo uno de los principales desafíos y convocó a la comunidad a involucrarse. “Hay mucho por mejorar, como el agua potable. Esto se hace entre todos, no lo hace una sola persona”, afirmó.

Uno de los anuncios centrales estuvo vinculado al sistema de salud pública. El intendente informó que se están construyendo 175 metros cubiertos en el centro de salud, donde se incorporarán seis nuevos consultorios y una sala tipo showroom para equipamiento médico. Explicó que la ampliación responde al colapso del sistema sanitario, provocado por el aumento de pacientes que migran del sector privado al público.

Finalmente, Paredes sostuvo que la crisis actual es social y cultural, y que debe afrontarse de manera colectiva, con ideas, convicción y trabajo conjunto. Agradeció el acompañamiento de los vecinos y llamó a dejar de lado divisiones y conflictos estériles, al considerar que la comunidad demanda consensos y soluciones concretas.