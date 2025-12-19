Se viene la tormenta y podría caer granizo en las sierras de Córdoba

Con la llegada del fin de semana, volverán las tormentas a las sierras de Córdoba y no se descarta la caída de granizo. Para este viernes 19 de diciembre, se anuncia un día cálido en el Valle de Punilla con una máxima que alcanzaría los 35 grados y clima inestable en la antesala de un sábado lluvioso.

A partir del día de mañana, se prevé un cambio de clima con chaparrones y una baja de la temperatura.

Tras las temperaturas sofocantes, el pronóstico indica que las condiciones climáticas cambiarán durante las próximas horas y se anuncian precipitaciones intensas en las áreas serranas, el centro, norte y oeste de la geografía cordobesa. Hacia la noche del 20 de diciembre, ingresará un frente frío y habrá viento sur durante la madrugada del domingo.

En el inicio de la próxima semana, se prevé otro cambio y todo hace presumir que habrá buen tiempo durante la noche del 24.