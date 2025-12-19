Se viene la tormenta y podría caer granizo en las sierras de Córdoba

Fin de semana de calor y lluvias
Se viene la tormenta y podría caer granizo en las sierras de CórdobaPara este viernes 19 de diciembre, se anuncia una máxima que alcanzaría los 35 grados.
Con la llegada del fin de semana, volverán las tormentas a las sierras de Córdoba y no se descarta la caída de granizo. Para este viernes 19 de diciembre, se anuncia un día cálido en el Valle de Punilla con una máxima que alcanzaría los 35 grados y clima inestable en la antesala de un sábado lluvioso.
A partir del día de mañana, se prevé un cambio de clima con chaparrones y una baja de la temperatura.
Tras las temperaturas sofocantes, el pronóstico indica que las condiciones climáticas cambiarán durante las próximas horas y se anuncian precipitaciones intensas en las áreas serranas, el centro, norte y oeste de la geografía cordobesa. Hacia la noche del 20 de diciembre, ingresará un frente frío y habrá viento sur durante la madrugada del domingo.
En el inicio de la próxima semana, se prevé otro cambio y todo hace presumir que habrá buen tiempo durante la noche del 24.