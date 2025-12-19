Tanti: el intendente celebró la recuperación de un edificio y anunció obras

Durante un acto oficial, el intendente valoró la recuperación de un edificio emblemático que perteneció a una cooperativa que, según recordó, fue “un modelo digno” y cumplió un rol social clave en la comunidad, no solo en la provisión de agua sino también de telefonía. En ese marco, reflexionó sobre la importancia de aprender de los errores del pasado y sostuvo que, por la desidia y el abandono, el municipio debió “comprar por segunda vez lo que ya era de los vecinos”.

El jefe comunal señaló que la falta de unidad llevó a la pérdida de ese patrimonio, pero remarcó que hoy la ciudad tuvo la oportunidad y el empuje necesarios para recuperarlo. “Tenemos que tomar esto como una enseñanza: las instituciones deben ser espacios para hacer buenas políticas y buscar avances, no intereses propios”, afirmó.

Además, aseguró que el edificio se convertirá en un espacio modelo y expresó su orgullo por todas las personas que participaron en su construcción y puesta en valor. En ese sentido, reconoció el trabajo de electricistas, arquitectos y empresas locales, destacando que la obra generó economía regional y representó un avance significativo para la ciudad.

En un tono personal, el intendente admitió que la recuperación de la institución le genera sentimientos encontrados. “A veces me da nostalgia y a veces alegría, porque hubo mucha gente que dio batalla por esta institución. Hoy tuvimos la suerte de volver a tenerla”, expresó.

Durante su discurso, también repasó una serie de obras y proyectos en marcha, entre ellos la construcción de polideportivos en distintos barrios, la ampliación de la oferta educativa universitaria con nuevas aulas de la Universidad Raúl Alfonsín y el impulso a una carrera universitaria en articulación con autoridades académicas.

Asimismo, anunció avances en infraestructura básica, como la construcción de una nueva cisterna y obras de recolección de agua en el barrio El Parador, además de mejoras en barrios como Villa Parque, Lago San Roque y Los Chañares.

Uno de los anuncios más relevantes estuvo vinculado al sistema de salud pública. El intendente informó que se están construyendo 175 metros cubiertos en el centro de salud, donde se incorporarán seis nuevos consultorios y una sala tipo showroom para equipamiento. Explicó que esta ampliación responde al colapso del sistema sanitario, producto del creciente traslado de pacientes del sistema privado al público.

Finalmente, el mandatario sostuvo que la crisis actual es social y cultural, y que debe enfrentarse de manera colectiva, con convicción, ideas y un Estado presente pero eficiente. Agradeció el acompañamiento de los vecinos y llamó a dejar de lado “los chusmeríos y las campañas baratas”, al considerar que la sociedad ya no quiere más divisiones ni grietas.