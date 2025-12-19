Vecinos de Carlos Paz preocupados por basurales en pleno centro de la ciudad

Villa Carlos Paz. Vecinos de Villa Carlos Paz expresaron su preocupación por terrenos baldíos céntricos que se han convertido en verdaderos basurales, donde proliferan ratas y sirven de asentamientos ilegales de personas en situación de calle o incluso como lugares de escondite para delincuentes.

Se trata de dos predios en estado de total abandono, uno en Av. Gral. Paz al 300 y otro en calle Punilla al 100, que presentan condiciones higiénicas deplorables, restos de basura y vegetación de gran tamaño.

Los vecinos señalaron que el problema lleva ya largo tiempo sin que se tomen medidas y tienen temor de terminar intoxicados por el veneno que se arroja para eliminar las ratas o enfermos, ya que se trata de un foco infeccioso permanente. Además de que deben tener las ventanas cerradas todo el tiempo debido al riesgo de delincuencia, ya que entra y sale gente de los terrenos de manera continua.



Limpieza y cerramiento



El reclamo principal es que se intime a los propietarios para que se ocupen de la limpieza y el cerramiento de los baldíos.

La Policía se ha presentado en varias oportunidades en el lugar y han llevado adelante detenciones de personas que suelen cometer hurtos en la vía pública y se esconden allí.

«A simple vista, desde lo alto de los edificios, se puede observar la precariedad del lugar. Hay colchones en el piso, frazadas colgando, cocinan y hacen sus necesidades en el mismo espacio donde viven y entra y sale gente todo el tiempo. No sabemos el peligro al que estamos expuestos, queremos que los propietarios del lugar tomen cartas en el asunto»; denunciaron los vecinos.