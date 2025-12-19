Video: Ciro y Zeus buscan una familia que no los separe

Parque Síquiman. En un pequeño rincón de Parque Síquiman, una historia de lealtad y esperanza busca un final feliz. Se trata de Ciro y Zeus, dos perros hermanos que, tras el reciente fallecimiento de su dueño, se encuentran a la espera de un nuevo hogar que les brinde el cuidado y la calidez que perdieron hace apenas unos días.

Ciro, el mayor de los dos, es un perro de pelaje negro y mirada noble. Quienes lo conocen lo describen como el "atleta" del dúo. Es extrovertido, aplicado y respetuoso, pero sobre todo, un incansable buscador de diversión. Su felicidad se resume en algo tan simple como una botella de plástico para jugar.

Por otro lado está Zeus, el "besuquero" del grupo. De color claro y con una sensibilidad que traspasa la mirada, Zeus es el romántico. Aunque un poco más tímido que su hermano, es extremadamente adorable. Entre sus travesuras se cuenta la de ser un "ladrón de zapatillas arrepentido" y tiene la particular habilidad de "hacer el helicóptero" con sus orejas cuando está emocionado.

Una búsqueda urgente

A pesar de sus diferencias de carácter, Ciro y Zeus son inseparables compañeros de aventuras. La vida les dio un golpe duro con la partida de su compañero humano, pero su espíritu sigue intacto: son leales, protectores y tienen un deseo inmenso de seguir iluminando hogares con su presencia.

La búsqueda se orienta a una familia que tenga, preferentemente, un espacio con patio donde estos dos "grandotes" puedan correr y jugar. El objetivo es que no sean separados, para que puedan enfrentar esta nueva etapa de la vida juntos, tal como lo han hecho siempre.

¿Cómo ayudar?

Si tenés el espacio, el tiempo y las ganas de recibir una dosis doble de amor incondicional, podés comunicarte para conocerlos y darles la oportunidad que tanto merecen.

Contacto para adopción: 3472500952

Ciro y Zeus prometen, sin dudas, alegrar los días de quienes decidan abrirles las puertas de su casa y de su corazón.

