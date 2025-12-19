Video: un hombre se internó en el mar para rescatar a un perro

Mar del Plata. En Mar del Plata, la mañana de ayer en la playa se tornó en un momento inesperado tras la rápida intervención de un vecino motivado por la urgencia. Un perro de raza Golden Retriever fue arrastrado por la corriente hacia el mar, mientras su familia intentaba disfrutar de los primeros rayos del sol en la costa argentina. La secuencia quedó registrada en un video que muestra la tensión del momento y, poco después, el desenlace alentador.

El incidente ocurrió antes de las 8 de la mañana, en un horario donde el servicio de guardavidas no estaba activo. De acuerdo con los detalles difundidos por el medio local 0223, la tranquilidad del grupo familiar se vio interrumpida por la repentina desaparición del perro en el agua.



Aunque el Golden Retriever, una raza relacionada habitualmente con la natación, suele desempeñarse bien en el mar, una corriente inesperada lo alejó de la orilla. Se lo vio intentar mantener la cabeza a flote, desplazándose con dificultad.

La reacción de un vecino fue inmediata. Vestido, ingresó al mar para llegar hasta el animal, sin titubeos. “Lo ‘chupó’, decimos en Mar del Plata”, relató uno de los testigos en referencia a la fuerza de la corriente que complicó el regreso del perro. El video muestra a la mascota esforzándose por no hundirse, mientras su rescatista avanza entre las olas. La escena refleja el nivel de angustia que vivió la familia durante esos minutos.

El hombre logró finalmente acercarse al perro y regresó con él a la costa. El video capturó el momento exacto en que el perro logra salir del agua, mientras su familia observa desde la orilla. La familia sintió alivio al reencontrarse con su mascota, que fue abrazada por su rescatista tras regresar a la playa.

