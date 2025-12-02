Argentina estrena AlertAR, la herramienta que enviará alertas a todos los teléfonos

Argentina contará por primera vez con AlertAR, un sistema nacional de alerta temprana diseñado para enviar advertencias urgentes a cualquier teléfono móvil que se encuentre dentro del área afectada por una emergencia. El mecanismo no requerirá descargas, permisos ni inscripciones: funcionará de manera automática en todos los dispositivos compatibles.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, la herramienta permitirá reducir tiempos de respuesta, ampliar la cobertura y fortalecer la prevención ante situaciones críticas como desastres naturales, eventos climáticos severos, emergencias de seguridad, evacuaciones y búsquedas urgentes, entre ellas el protocolo Alerta Sofía.

El desarrollo de AlertAR es resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el ENACOM y las empresas de telecomunicaciones. El objetivo es contar con un sistema moderno, directo y masivo, alineado con los estándares utilizados en otros países.

Fuentes oficiales explicaron que la implementación será progresiva y que se irán haciendo pruebas en distintas regiones del país antes de su despliegue completo.