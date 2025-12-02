Carlos Paz afronta un miércoles sin agua y sin clases

Villa Carlos Paz vivirá este miércoles una jornada completamente alterada por la interrupción del servicio de agua potable durante 24 horas. El corte comenzará a las 00 del miércoles 3 de diciembre y alcanzará a todos los barrios de la ciudad, debido a la primera conexión del nuevo acueducto recientemente finalizado.

La medida impactará de lleno en el sistema educativo local. Aunque no todos los establecimientos emitieron comunicados formales, se confirmó que ninguna escuela dictará clases, ya que las instituciones no pueden funcionar sin agua para garantizar higiene, uso de sanitarios y condiciones mínimas de seguridad.

La obra del acueducto, considerada una intervención estructural clave para la ciudad, requiere realizar la conexión con la red principal sin circulación de agua. Por ese motivo, se dispuso la interrupción total del servicio durante un día completo.

Las autoridades recomendaron a los vecinos asegurar la reserva domiciliaria, evitar consumos innecesarios y administrar el recurso de manera cuidadosa hasta la restitución del abastecimiento.

El restablecimiento del servicio está previsto para las primeras horas del jueves, una vez completados los trabajos técnicos sobre la nueva infraestructura.