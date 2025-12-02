Carlos Paz: Lograron que una vecina recuperara casi un millón de pesos

La Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz logró que una vecina recuperara el dinero que había perdido por una extracción fraudulenta. A través del área de Defensa del Consumidor, la mujer pudo hacerse con casi un millón de pesos.

«Como desde el inicio de la gestión de Víctor Curvino, la Defensoría del Pueblo continúa trabajando diariamente en búsqueda de otórgale soluciones y brindarles respuestas a los inconvenientes de los vecinos. En esta oportunidad, el área de Defensa del Consumidor, logro recuperar 900.000 pesos que una vecina tenia en su cuenta de ahorro tras una extracción fraudulenta a causa de un robo»; informaron desde la institución.

«Este tipo de situaciones son algunas de las que se receptan todos los días en la institución ubicada en Avenida San Martin 555, las cuales encuentran una inmediata respuesta como consecuencia del importante trabajo que se realiza en cada una de las áreas que allí se ofrecen»; explicaron a través de un comunicado.

Es importante destacar, que la Defensoría del Pueblo se encuentra disponible de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas en Avenida San Martin 555. Ante cualquier duda o consulta, podrás comunicarte al (3541) 541913 o bien al 436437/ 436439.