anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

Sociedad
martes, 2 de diciembre de 2025 · 11:01

ANSES dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a este martes 2 de diciembre, con acreditaciones para prestaciones como pensiones y beneficios extraordinarios.

¿Quiénes cobran este martes?

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento hasta el 10 de diciembre.

Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): todas las terminaciones de documento hasta el 10 de diciembre.

