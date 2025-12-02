anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este martes
ANSES dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a este martes 2 de diciembre, con acreditaciones para prestaciones como pensiones y beneficios extraordinarios.
¿Quiénes cobran este martes?
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento hasta el 10 de diciembre.
Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de diciembre.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): todas las terminaciones de documento hasta el 10 de diciembre.