El Centro de Empleados de Comercio comenzó a entregar el bolsón navideño

Como es habitual todos los años, el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz realizará la entrega de los bolsones navideños para que sus socios puedan celebrar la llegada de la Navidad y despedir el año.

Para poder adquirir este beneficio, los socios deberán acercarse a la sede sindical a partir del próximo 4 de diciembre.

Se deberá presentar el carnet digital y el último recibo de sueldo.

De esta forma, el sindicato que lidera el secretario general Carlos Orso, culminará con una serie de beneficios que otorga a sus socios durante todo el año y que se mantienen de forma ininterrumpida.