El Gobierno se refirió al impuesto al gas de las vacas: “Es pegarse un tiro en el pie”

El Gobierno Nacional hizo mención al impuesto que presentó la diputada provincial Lucía Lorena Klug (Unión por la Patria) sobre cobrar un impuesto al gas metano que emiten las vacas. “Es pegarse un tiro en el pie”, manifestaron.

“Sería absurdo. Es pegarse un tiro en el pie", indicó el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

El funcionario se refirió al proyecto presentado en la Legislatura bonaerense, que propone cobrar un impuesto a los flatos y eructos de las vacas y busca crear la "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas con declaraciones a Radio Rivadavia, Lavigne se mostró indigando frente al nuevo impuesto que propuso la diputada kirchnerista Klug, cercana a Juan Grabois.

“Están al revés de lo que se intenta hacer”, sostuvo y agregó: “Empezar a hacer todo este tipo de impuestos lo único que genera es impedir al productor tener una certidumbre de cómo va a ser su negocio para los próximos dos años, e intentar incentivar a que no suceda”.

A su vez, respaldó al sector agropecuario y ganadero del país, y afirmó que “son los que te mueven la economía argentina en general”.

Precios de juguetes para Navidad

Por otro lado, el Secretario de Coordinación Productiva se refirió a los valores que tienen los juguetes en Argentina de cara a Navidad. Comparado con la región, el país tiene una brecha de 75% entre precios de juguetes.

En ese sentido, y ante la baja en los aranceles de importación que pasaron del 35% al 20%, Lavigne señaló que Argentina "está bastante parecida a Brasil”.

También aseguró que la importación de juguetes creció, al igual que la cantidad de importadores.

Sobre el final, reconoció que el país está “un poco más lejos que la región” pero que, de a poco, "se están convergiendo los valores internacionales".vsMLrA

Recientemente, el Gobierno derogó el arancel diferencial que regía para la importación de determinados juguetes.

Entre las distintas categorías se incluyen triciclos, patinetas, bloques de construcción para niños, muñecos y muñecas, entre otros.