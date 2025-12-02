El Puente Uruguay se vuelve un corredor artístico en la Semana del Arte 2025

El Mercado de Arte Contemporáneo (MAC) edición 2025 llega con una impronta inédita para Villa Carlos Paz. Aunque su sede central funcionará del 4 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Córdoba “Juan Bautista Bustos”, este año la feria despliega un capítulo central en la ciudad con la Semana del Arte Contemporáneo (SAC 2025), ampliando la experiencia más allá de la capital provincial.

La curaduría encabezada por Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll propone este año el eje “Sobre lo Mercurial”, un concepto que aborda la mutabilidad del arte contemporáneo en un contexto de cambios veloces y nuevas sensibilidades. Con entrada libre y gratuita, la programación busca activar públicos, diversificar territorios y fortalecer el circuito artístico serrano.

Carlos Paz: una semana entera de arte vivo

Del 2 al 8 de diciembre, de 9 a 21 horas, el Puente Uruguay y todo su entorno se convertirán en un corredor artístico abierto. Charlas, intervenciones, encuentros con creadores locales y provinciales, instalaciones contemporáneas y performances transformarán uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un escenario cultural a cielo abierto.

Bajo el lema “Nuevas Mitologías”, los curadores Natali Bonaudi y Cruz Marguett proponen un relato simbólico para Carlos Paz que emerge del diálogo entre obras, paisaje y comunidad.

Entre las actividades se destacan:

Muestra de arte contemporáneo de BON Itinerante – Galería, con artistas de toda la provincia.

Intervenciones en el entorno del Puente Uruguay.

Charlas y foros sobre arte y educación artística, con participación de instituciones locales.

Performance inaugural y cierre colectivo “El mito somos nosotros”.

Actividad especial para coleccionistas y agentes culturales, en coordinación con el MAC 2025.

La propuesta convierte a la ciudad en un punto clave para la circulación del arte contemporáneo en Córdoba, integrando la tradición turística con una programación cultural de alcance provincial.

Sierras Chicas se suma con Ruta Periferia

En simultáneo, el MAC desplegará Ruta Periferia, un corredor artístico y gastronómico por la Ruta E53 que involucra a Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja. Del 4 al 7 de diciembre, de 12:30 a 20 h, diversos espacios públicos y privados exhibirán instalaciones, esculturas, dibujos, cerámicas, objetos y proyectos de destacados artistas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura y los municipios de la región, y complementa el circuito serrano que este año ubica a Carlos Paz y a las Sierras Chicas como polos centrales del programa.

A continuación, la programación anunciada:

SALISIPUEDES

Concejo Deliberante – Belgrano 486 esq. Chacabuco

• Roxana Viotto – Intersecciones entre Senderos (Esculturas)

• Silvia Viviana Carballo – Raphi Ñam (Escultura)

• Ricardo César Ricapito – Violinista y Hornero (Escultura)

Mirá Silvina – La Pampa s/n

• Guillermo Gofré – Cabeza de Árboles (Dibujos)

AGUA DE ORO

Casona Ismeria – Belgrano 111

• Tristán Cabrera – Instalación escultórica

• Soledad Simón – Cuerpo de Agua (Instalación tejida y videoacción)

• Agustina Rodríguez Suhurt – Escritura Cuneiforme del Espinillo Quemado

Argüello & Bouchet – Luis Losano 94

• León Ferrari – Plantas e Papéis (Heliografías)

San Leonardo – Luis Losano 94

• Eduardo Pla – Juan Canavesi (2003–2013) (Instalación)

• Stella Galeasso – Alisadoras de Arena (Cerámicas)

LA GRANJA

Estancia La Paz (solo con reservas) – Ruta E66 km 41

• Marcos Furer – Paisaje Interior

• Santiago Lena – Ábside (Cerámicas)

Daniel Sedita Atelier – La Granja

La edición 2025 del MAC transforma el mapa cultural cordobés y ratifica la proyección de la provincia como escenario de experimentación, intercambio y circulación artística, con Carlos Paz como una de sus nuevas capitales creativas.