Emotivo: Se juntaron los fondos para cremar los restos de Alesio Logullo

La familia de Alesio Logullo, el joven que falleció el 29 de noviembre en Villa Carlos Paz y donó sus órganos, confirmó que se logró juntar el dinero necesario para su cremación y darle el último adiós. Esta mañana, se había lanzado una colecta que superó las expectativas gracias al espíritu solidario de la ciudad.

El joven tenía 27 años de edad y fue encontrado inconsciente en una vivienda de barrio Miguel Muñoz tras haber sufrido una convulsión y un fuerte golpe en la cabeza. Pese a los intentos por reanimarlo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Sin embargo, en un gesto a imitar, se hizo una ablación histórica en el Hospital Sayago y sus órganos ayudarán a salvar vidas.

Yanina Rocha, la mamá del joven, agradeció la solidaridad de la comunidad carlospacense y dijo que el servicio de cremación ya está cubierto y que no es necesario que la gente siga donando.

«Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que colaboraron en este momento. Su apoyo y ayuda fueron fundamentales para nosotros. Al mismo tiempo, queremos dejar claro que la empresa funeraria Brandalise se portó de manera excelente con nuestra familia. Su profesionalismo y empatía fueron admirables y queremos reconocer su buen trabajo»; destacó la familia de Alesio a través de un comunicado.

«Gracias nuevamente a todos por su apoyo y comprensión»; se añadió.