La Falda celebró la muestra anual de sus talleres culturales

La Falda realizó este sábado la Muestra Anual de los talleres culturales municipales en el Complejo Recreativo 7 Cascadas, un encuentro que reunió a estudiantes de distintos barrios para compartir el trabajo desarrollado durante todo el año. La actividad contó con la presencia de la directora de Cultura y Educación, Ana Elizondo, vecinos y medios locales.

Durante la jornada se presentaron propuestas de danza, reciclado, pintura, cerámica, fotografía estenopeica y talleres de idiomas, entre otras disciplinas que forman parte de la oferta cultural que la ciudad impulsa desde sus espacios comunitarios. Las presentaciones se sucedieron a lo largo de la tarde, con participación de grupos de todas las edades.

Desde el área de Cultura destacaron el compromiso de los docentes y el esfuerzo sostenido de quienes asistieron a los talleres, invitando a continuar el próximo año y a sumarse a las inscripciones que abrirán nuevamente para nuevos participantes.