La familia del joven que donó sus órganos agradece el acompañamiento recibido

La familia de Alesio Logullo, el joven de 27 años que falleció el 29 de noviembre en Carlos Paz y cuyos órganos fueron donados para once intervenciones médicas, expresó su agradecimiento a todas las personas que los acompañaron durante estos días y confirmaron que se juntaron los fondos necesarios para su cremación.

El muchacho había sido encontrado inconsciente en una vivienda de barrio Miguel Muñoz tras sufrir una convulsión y un golpe en la cabeza. Fue asistido con maniobras de RCP, recuperó la conciencia por unos minutos y finalmente se confirmó su fallecimiento en la madrugada del domingo. Su decisión familiar de donar los órganos permitió uno de los operativos de ablación más relevantes realizados en el Hospital Sayago, coordinado con Incucai y centros de alta complejidad.

En el mensaje difundido por sus allegados, la familia expresó de manera textual:

«Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que colaboraron en este momento. Su apoyo y ayuda fueron fundamentales para nosotros.

Al mismo tiempo, queremos dejar claro que la empresa funeraria Brandalise se portó de manera excelente con nuestra familia. Su profesionalismo y empatía fueron admirables y queremos reconocer su buen trabajo.

Gracias nuevamente a todos por su apoyo y comprensión.»

El agradecimiento busca honrar el gesto solidario del joven y reconocer a quienes acompañaron a la familia en un momento de profundo dolor.