Por primera vez Córdoba será sede del Campeonato Mundial Sub-17 de Esquí Náutico 2026

Córdoba será sede del Campeonato Mundial Sub-17 de Esquí Náutico 2026, una competencia histórica para la provincia y para el país, que por primera vez será sede del máximo evento juvenil de este deporte.

La presentación oficial del evento se realizó el jueves al mediodía en la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes. Se desarrollará del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 en el Club Ahumada Esquí Náutico, ubicado entre San José y Villa Dolores, al pie de las sierras cordobesas.

Se trata de un espejo de agua diseñado exclusivamente para la práctica de Slalom, Figuras y Salto, cumpliendo con estándares internacionales.

La confirmación del Mundial posiciona a la provincia dentro del calendario de grandes acontecimientos deportivos internacionales.

Tras la presentación del video oficial, Mariano Reutemann, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes, destacó: “Es un honor estar presentando este evento náutico de jerarquía mundial que se dará cita en el Valle de Traslasierra, en un espejo de agua artificial. Para el deporte cordobés hoy es un día icónico porque nos permite dar mayor visibilidad para que todo el mundo venga a Córdoba a participar de este gran evento internacional”.

Una cita que traerá al país a las grandes promesas del deporte

Durante la presentación Iván Ahumada, vicepresidente de la Federación Argentina de Esquí y Wakeboard, expresó la relevancia global del evento: “Este Mundial representa un paso enorme para el esquí náutico argentino. Es una oportunidad única para mostrar el trabajo que se viene haciendo y para que nuestros jóvenes conozcan en casa a los mejores del mundo”.

Con entrada libre y gratuita hasta el 3 de abril, el público podrá disfrutar no solo de la competencia oficial, sino también de exhibiciones, shows, actividades recreativas y un espacio gastronómico con foodtrucks para toda la familia.